MLB／陳偉殷前隊友馬圖斯死因出爐 疑似是吸毒過量

前金鶯隊左投馬圖斯（Brian Matusz）上周過世，享年37歲。據巴爾的摩警方報告顯示，馬祖茲可能死於藥物過量。

根據《Baltimore Banner》報導，馬圖斯於當地時間1月6日過世，他的母親伊莉莎白（Elizabeth）當時到馬圖斯亞利桑那住處探訪，馬圖斯沒敲門回應，伊莉莎白從浴室窗戶進入家中，發現馬圖斯躺在沙發上，身體冰冷且嘴巴有白色物質。

馬圖斯家中地上有打火機、吸管和鋁箔紙，有時被用來吸吩坦尼、海洛因和古柯鹼等毒品。據警方報告，馬圖斯身上沒有明顯外傷或被謀殺的跡象。

2012至2015年期間，台灣左投陳偉殷在金鶯與馬圖斯當隊友，2012年季後賽陳偉殷在10月9日登板對洋基，先發6.1局失2分，幫助金鶯隊拿下勝利，而當時馬圖斯就曾中繼登板1.1局無失分。