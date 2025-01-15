MLB／佐佐木朗希與道奇第2度會面 大谷、山本可能出席

「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰即將開獎，昨天傳出道奇、教士和藍鳥隊進入決選名單。如今有消息指出，佐佐木今天將與道奇進行第2次會面。

佐佐木上周已先後與藍鳥和教士會面，有傳聞指出，教士日籍強投達比修有和球星馬恰多（Manny Machado）也有參加佐佐木的會面。

據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）與羅森索（Ken Rosenthal）報導，佐佐木今天將與道奇再度會面，道奇陣中許多球星可能出席。

《Dodgers Nation》分析，「道奇如果邀大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）參與談話，毫無疑問是合情合理的選擇。」

佐佐木入札截止日是美國時間1月23日下午5點；2025年國際自由球員簽約從1月15日開始。道奇和教士都為了佐佐木放棄簽國際新秀，其中原本要加入道奇的多明尼加游擊手莫雷爾（Darell Morel），決定加入海盜隊。