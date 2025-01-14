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MLB／佐佐木在教士球場練投畫面被瘋傳 傳與達比修共進晚餐

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰即將進入尾聲，據ESPN報導，剩道奇教士和藍鳥隊有機會，而佐佐木於教士沛可球場練投畫面，在網路上瘋傳。

《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）發文指出，這一年來道奇和教士一直是簽下佐佐木的熱門球隊，這情況仍沒有改變。教士對佐佐木的到來持謹慎樂觀態度。

有網友在X上傳佐佐木於教士沛可球場練投的影片，儘管該貼文被刪除，但已被許多網友備份並轉傳。畫面可見，佐佐木疑穿著教士練習服，在多名選手和工作人員前丟球。

一位名叫巴特利特（Mark Bartlett）的球迷昨天發文指出，佐佐木出現在聖地牙哥。巴特利特今天又發文寫道，「佐佐木不只體驗球場氣氛，還被邀請到一位球員家中，與教士球員、教練和高層共進晚餐。達比修有和馬恰多（Manny Machado） 扮演東道主，佐佐木很重視家庭氣氛和團隊關係，教士在第2次會面給他留下深刻印象。」

不過有網友提出質疑，先前佐佐木經紀人沃夫（Joel Wolfe）曾透露，佐佐木要求會面時不要有現役球員出席。巴特利特則回應，這僅限第一輪會面。

佐佐木朗希 教士 道奇 達比修有

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