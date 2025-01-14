MLB／超糗！韋蘭德線上記者會 竟被發現用辣模妻子帳號

韋蘭德（Justin Verlander）與巨人隊簽下1年1500萬美元合約，在和媒體進行線上記者會時，有記者忘關麥，喊出他使用的是他辣模妻子凱特厄普頓（Kate Upton）的名字，引發網友熱議。

厄普頓2011年擔任《體育畫報》泳裝模特兒後爆紅，因擁有火辣身材獲得「美胸甜心」封號。2017年她與韋蘭德結婚造成轟動，韋蘭德也讓許多球迷相當羨慕。

巨人球團今天用線上會議程式「Zoom」辦記者會，韋蘭德使用厄普頓的帳號，沒想到《NBC Sports》記者沃斯（Taylor Wirth）忘了關麥，突然說出，「看一下韋蘭德用的名字。」

巨人球團提醒記者要關麥，但這段話都被韋蘭德聽進去，他表示，「好吧，我會改，我會改。」接著他把名字改成：JUSTIN VERLANDER (not Kate)。(「韋蘭德（不是凱特）。)