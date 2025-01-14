快訊

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

麥當勞少女輕生疑遭性侵 母親今現身士檢一言不發

MLB／超糗！韋蘭德線上記者會 竟被發現用辣模妻子帳號

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德參加線上會議，原使用妻子的帳號，後改回自己的名字（左下角）。 截圖自X
韋蘭德參加線上會議，原使用妻子的帳號，後改回自己的名字（左下角）。 截圖自X

韋蘭德（Justin Verlander）與巨人隊簽下1年1500萬美元合約，在和媒體進行線上記者會時，有記者忘關麥，喊出他使用的是他辣模妻子凱特厄普頓（Kate Upton）的名字，引發網友熱議。

厄普頓2011年擔任《體育畫報》泳裝模特兒後爆紅，因擁有火辣身材獲得「美胸甜心」封號。2017年她與韋蘭德結婚造成轟動，韋蘭德也讓許多球迷相當羨慕。

巨人球團今天用線上會議程式「Zoom」辦記者會，韋蘭德使用厄普頓的帳號，沒想到《NBC Sports》記者沃斯（Taylor Wirth）忘了關麥，突然說出，「看一下韋蘭德用的名字。」

巨人球團提醒記者要關麥，但這段話都被韋蘭德聽進去，他表示，「好吧，我會改，我會改。」接著他把名字改成：JUSTIN VERLANDER (not Kate)。(「韋蘭德（不是凱特）。)

相關新聞

MLB／佐佐木朗希爭奪戰剩3隊有機會 5隊遭淘汰包括紐約雙雄

各隊瘋搶「令和怪物」佐佐木朗希戰況逐漸白熱化，美國媒體報導，目前仍留在這場爭奪戰中的競爭球隊包括道奇、教士、藍鳥隊，他預...

MLB／超糗！韋蘭德線上記者會 竟被發現用辣模妻子帳號

韋蘭德（Justin Verlander）與巨人隊簽下1年1500萬美元合約，在和媒體進行線上記者會時，有記者忘關麥，喊出他使用的是他辣模妻子凱特厄普頓（Kate Upton）的名字，引發網友熱議。

MLB／大谷翔平非心目中MVP！費城人球星認為是大都會老將

道奇隊日本球星大谷翔平去年繳出前無古人「54轟59盜」數據，並幫助道奇奪下世界大賽冠軍。不過費城人隊球星卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）認為，國聯MVP得主另有其人。 卡斯特蘭諾

MLB／我的火還在燒！韋蘭德再戰有原因 投到45歲不是不可能

今年將以42歲投入新賽季的資深強投韋蘭德（Justin Verlander），與巨人隊簽下一年1500萬美元合約，展開第...

MLB／金鶯本世紀前25年最佳陣容 官網沒有忘記陳偉殷

金鶯隊全力備戰新球季，挑戰連續3季拚進季後賽，官網特別評選四分之一世紀、也就是本世紀前25年最佳陣容，39歲旅美老將陳偉...

MLB／看NBA國王比賽一直被球迷攔住 運動家5人感受沙加緬度熱情

運動家隊離開待了57年的奧克蘭，今年起連續3個球季搬到沙加緬度，總教練柯塞（Mark Kotsay）最近帶領一票球員到N...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。