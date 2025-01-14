MLB／大谷翔平非心目中MVP！費城人球星認為是大都會老將

道奇隊日本球星大谷翔平去年繳出前無古人「54轟59盜」數據，並幫助道奇奪下世界大賽冠軍。不過費城人隊球星卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）認為，國聯MVP得主另有其人。

卡斯特蘭諾斯最近在節目上提到，如果MVP定義是對球隊勝利影響最大的球員，那肯定沒有人比伊格列西亞斯（Jose Iglesias）影響力更大。

伊格列西亞斯。 美聯社

伊格列西亞斯去年與大都會隊簽小聯盟合約，5月底才登上大聯盟，整季共出賽85場，打擊率0.337，整體攻擊指數（OPS）0.830。大都會在他加盟後擺脫季初低潮，闖進季後賽，國聯冠軍賽才不敵道奇。

卡斯特蘭諾斯進一步解釋，「我認為他帶來拉丁族群的火花，讓林多（Francisco Lindor）找回活力，讓維恩托斯（Mark Vientos）在三壘防區站穩每日先發，讓季初毫無方向的一群人，到能闖進季後賽。」

伊格列西亞季中以藝名「Candelita」發行單曲《OMG》，這首歌成為大都會主題曲，凝聚球員們向心力，卡斯特蘭諾斯表示，「大谷對道奇奪冠確實發揮很大的作用，但我不確定是不是讓道奇團結的唯一因素。」

卡斯特蘭諾斯強調自己不是白癡，要打造一支球隊會選大谷而非伊格列西亞，不過用以上觀點來看，伊格列西亞才是真的國聯MVP。節目主持人提到，數據分析師不會認為大谷以外的人得MVP，卡斯特蘭諾斯回說，「我不是數據分析師，我是棒球員。」