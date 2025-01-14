快訊

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

德誼數位推新春福袋！送大甲鎮瀾宮祝福好物 再拚1元買10萬蘋果全配

MLB／大谷翔平非心目中MVP！費城人球星認為是大都會老將

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平去年繳出前無古人「54轟59盜」數據，並幫助道奇奪下世界大賽冠軍。不過費城人隊球星卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）認為，國聯MVP得主另有其人。

卡斯特蘭諾斯最近在節目上提到，如果MVP定義是對球隊勝利影響最大的球員，那肯定沒有人比伊格列西亞斯（Jose Iglesias）影響力更大。

伊格列西亞斯。 美聯社
伊格列西亞斯。 美聯社

伊格列西亞斯去年與大都會隊簽小聯盟合約，5月底才登上大聯盟，整季共出賽85場，打擊率0.337，整體攻擊指數（OPS）0.830。大都會在他加盟後擺脫季初低潮，闖進季後賽，國聯冠軍賽才不敵道奇。

卡斯特蘭諾斯進一步解釋，「我認為他帶來拉丁族群的火花，讓林多（Francisco Lindor）找回活力，讓維恩托斯（Mark Vientos）在三壘防區站穩每日先發，讓季初毫無方向的一群人，到能闖進季後賽。」

伊格列西亞季中以藝名「Candelita」發行單曲《OMG》，這首歌成為大都會主題曲，凝聚球員們向心力，卡斯特蘭諾斯表示，「大谷對道奇奪冠確實發揮很大的作用，但我不確定是不是讓道奇團結的唯一因素。」

卡斯特蘭諾斯強調自己不是白癡，要打造一支球隊會選大谷而非伊格列西亞，不過用以上觀點來看，伊格列西亞才是真的國聯MVP。節目主持人提到，數據分析師不會認為大谷以外的人得MVP，卡斯特蘭諾斯回說，「我不是數據分析師，我是棒球員。」

大谷翔平 大都會 費城人 道奇

相關新聞

MLB／佐佐木朗希爭奪戰剩3隊有機會 5隊遭淘汰包括紐約雙雄

各隊瘋搶「令和怪物」佐佐木朗希戰況逐漸白熱化，美國媒體報導，目前仍留在這場爭奪戰中的競爭球隊包括道奇、教士、藍鳥隊，他預...

MLB／我的火還在燒！韋蘭德再戰有原因 投到45歲不是不可能

今年將以42歲投入新賽季的資深強投韋蘭德（Justin Verlander），與巨人隊簽下一年1500萬美元合約，展開第...

MLB／大谷翔平非心目中MVP！費城人球星認為是大都會老將

道奇隊日本球星大谷翔平去年繳出前無古人「54轟59盜」數據，並幫助道奇奪下世界大賽冠軍。不過費城人隊球星卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）認為，國聯MVP得主另有其人。 卡斯特蘭諾

MLB／金鶯本世紀前25年最佳陣容 官網沒有忘記陳偉殷

金鶯隊全力備戰新球季，挑戰連續3季拚進季後賽，官網特別評選四分之一世紀、也就是本世紀前25年最佳陣容，39歲旅美老將陳偉...

MLB／看NBA國王比賽一直被球迷攔住 運動家5人感受沙加緬度熱情

運動家隊離開待了57年的奧克蘭，今年起連續3個球季搬到沙加緬度，總教練柯塞（Mark Kotsay）最近帶領一票球員到N...

MLB／大谷復出帶動6人輪值風潮？官網從道奇苦戰178場封王談起

道奇隊巨星大谷翔平今年將恢復投打「二刀流」，大聯盟官網今天報導，道奇計畫採用6名先發投手輪值，除了不少投手擺脫傷病，也因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。