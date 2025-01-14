MLB／佐佐木朗希爭奪戰剩3隊有機會 5隊遭淘汰包括紐約雙雄

各隊瘋搶「令和怪物」佐佐木朗希戰況逐漸白熱化，美國媒體報導，目前仍留在這場爭奪戰中的競爭球隊包括道奇、教士、藍鳥隊，他預計在下周做出決定。

佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，45天的議約期最終大限將是美國時間1月23日，如今進入最後10天，美國媒體今天紛紛報導，包括洋基、大都會、小熊、巨人、遊騎兵隊，都已經收到朗希團隊的婉拒，告知不會與這5隊簽約，進入最後決選的3隊出爐。

道奇一直被視為是在這場爭奪戰勝出呼聲最高的球隊，陣中已有大谷翔平、山本由伸兩位日本武士隊成員，有機會再搶下第三人；教士隊則有達比修有為後盾，佐佐木朗希一直都對他相當尊敬，也被認為有相當的競爭力吸引到朗希加入，兩支國聯西區球隊預期處於領跑位置。

藍鳥仍留在檯面上讓球界最為意外，大聯盟官網形容：「藍鳥作為第3支候選球隊，讓許多球隊高層都很震驚。」藍鳥農場系統排名後段班，近兩年參與大谷翔平、索托（Juan Soto）、柏恩斯（Corbin Burnes）的爭奪戰都失利，目前與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的延長合約洽談也無進展，長期爭冠實力較難與國西雙雄相比。