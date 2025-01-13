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MLB／金鶯本世紀前25年最佳陣容 官網沒有忘記陳偉殷
金鶯隊全力備戰新球季，挑戰連續3季拚進季後賽，官網特別評選四分之一世紀、也就是本世紀前25年最佳陣容，39歲旅美老將陳偉殷也上榜，雖未被點名最佳投手，但獲榮譽提名表揚，投球表現受到肯定。
官網指出，金鶯在本世紀前25年經歷許多坎坷，陷入長達14季的季後賽荒，直到2012年才解套，接下來5季一共取得444勝，這段期間是美聯最多勝球隊，也3次打進季後賽。
金鶯從2017年起，6個球季有3季至少108敗，直到前年、去年才有機會重返季後賽，合計拿下192勝。
官網選出的本世紀前25年最佳陣容如下：捕手威特斯（Matt Wieters）、一壘手戴維斯（Chris Davis）、二壘手羅伯茲（Brian Roberts）、游擊手塔哈達（Miguel Tejada）、三壘手馬恰多（Manny Machado）、左外野手海斯（Austin Hays）、中外野手瓊斯（Adam Jones）、右外野手馬卡基斯（Nick Markakis）、指定打擊曼西尼（Trey Mancini）。
投手部分，先發投手提爾曼（Chris Tillman），效力金鶯10年合計1145局、投出74勝，局數和勝場都是本世紀全隊最多，最佳「終結者」則是布里頓（Zack Britton）。
官網在每個投打位置都列出榮譽表揚名單，5名先發投手包括陳偉殷在內，他在2012到15年效力金鶯期間合計出賽117場，都是先發身分，投出46勝32敗、防禦率3.72，季後賽也有1勝1敗。
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