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MLB／看NBA國王比賽一直被球迷攔住 運動家5人感受沙加緬度熱情

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
運動家教頭柯塞。路透
運動家教頭柯塞。路透

運動家隊離開待了57年的奧克蘭，今年起連續3個球季搬到沙加緬度，總教練柯塞（Mark Kotsay）最近帶領一票球員到NBA國王隊主場觀戰，充分感受當地球迷的熱情，留下深刻印象。

運動家去年80場主場比賽只有92萬2286人次、單場平均11528人，兩個數字都是大聯盟30隊最差，今年搬到沙加緬度薩特健康球場（Sutter Health Park），和巨人隊3A共享主場，最大容量14014人，新球季春訓還在倒數階段，球團提前公布季票已經全部賣光。

沙加緬度本來就是NBA國王隊大本營，7日在主場對熱火隊之戰，柯塞和魯克（Brent Rooker）、巴特勒（Lawrence Butler）、席爾斯（JP Sears）、布雷戴（JJ Bleday）一起觀戰，成為現場焦點。

運動家官網指出，這群教練、球員整晚一直被球館內的球迷攔住，表達對沙加緬度擁有大聯盟球隊的興奮之情，魯克說：「觀看國王比賽是我們首次體驗這座運動城市，看到球迷對這支球隊的熱情，迫不及待想要好好表現，體驗同樣的事。」

國王當天以123：118收拾熱火，最近氣勢正旺，接下來兩戰又在客場贏球，包括今天124：119擊敗公牛隊，拚出本季最長7連勝。

運動家將在2月23日展開熱身賽，迎接3月28日開打的新球季，沙加緬度首戰是4月1日迎戰小熊隊，兩隊展開3連戰。

國王 大聯盟 運動家

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