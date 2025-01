MLB／看NBA國王比賽一直被球迷攔住 運動家5人感受沙加緬度熱情

運動家隊離開待了57年的奧克蘭,今年起連續3個球季搬到沙加緬度,總教練柯塞(Mark Kotsay)最近帶領一票球員到NBA國王隊主場觀戰,充分感受當地球迷的熱情,留下深刻印象。

運動家去年80場主場比賽只有92萬2286人次、單場平均11528人,兩個數字都是大聯盟30隊最差,今年搬到沙加緬度薩特健康球場(Sutter Health Park),和巨人隊3A共享主場,最大容量14014人,新球季春訓還在倒數階段,球團提前公布季票已經全部賣光。

A's manager Mark Kotsay and players Brent Rooker, Lawrence Butler, JJ Bleday & JP Sears get a nice ovation from Sacramento fans inside the Golden 1 Center before throwing Kings mini balls out into the crowd. pic.twitter.com/mbFFZReKhF