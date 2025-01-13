快訊

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

耳壓平衡困難仍下水…日籍客後壁湖潛水亡家屬求償 教練判賠2073萬元

塑膠保鮮盒裝飯菜油膩膩好難洗？「免髒手2步驟」瞬間洗到發亮

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／韋蘭德上次拿塞揚獎還不遠 巨人官網相信他仍有能力

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人隊41歲老將韋蘭德。 路透社
巨人隊41歲老將韋蘭德。 路透社

巨人隊備戰新球季，簽下擁有3座塞揚獎的41歲老將韋蘭德（Justin Verlander），官網指出，巨人先發投手群去年投球局數是國聯最少，如果想要進軍季後賽，先發投手必須更有效率才行。

韋蘭德以1年1500萬美元合約加盟巨人，將是繼老虎、太空人、大都會隊後，生涯20年效力的第4支球隊，巨人官網推測他是隊上第3號先發投手。

巨人去年一共動用16名先發投手，合計投778.2局，在大聯盟排名倒數第2，只領先老虎隊的753局，水手隊則以942.2局排名第1。

韋蘭德下個月將滿42歲，生涯262勝在大聯盟史上排名41，也是現役投手最多，接著是薛則（Max Scherzer）216勝、克蕭（Clayton Kershaw）212勝，其他投手都不到200勝，最接近是柯爾（Gerrit Cole）153勝。

巨人去年戰績80勝82敗，在國聯西區排名第4，連續3年未能闖進季後賽，先發投手群投出43勝52敗；官網指出，巨人在自由球員市場爭奪史奈爾（Blake Snell）輸給道奇隊受到打擊，但另一位前 塞揚獎得主韋蘭德加入，對球隊會有激勵作用。

官網預測今年5大先發投手依序是韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）、韋蘭德、希克斯（Jordan Hicks）、哈里森（Kyle Harrison），特別提到韋蘭德這位未來名人堂成員，剛剛度過生涯最糟糕的賽季，但巨人相信他仍有能力。

韋蘭德去年在太空人17場先發投出5勝6敗、防禦率5.48，官網指出，他一直受到肩部、頸部傷病困擾，不過離生涯第3座塞揚獎只有兩季（2022年），球團評估他可以幫助指導隊上年輕先發投手。

塞揚獎 巨人 韋蘭德

延伸閱讀

MLB／韓媒擔憂！金河成放棄2.6億拚大約卻乏人問津

MLB／金鶯13億合約飛了有原因 明星後援3年10.9億轉戰藍鳥

MLB／阿隆索向大都會提3年報價 波拉斯駁「小王子」70億鉅約說

MLB／大谷1年帶進12家日本贊助 球迷：道奇實質薪水支出0元

相關新聞

MLB／韋蘭德上次拿塞揚獎還不遠 巨人官網相信他仍有能力

巨人隊備戰新球季，簽下擁有3座塞揚獎的41歲老將韋蘭德（Justin Verlander），官網指出，巨人先發投手群去年...

MLB／大谷翔平帶財效益驚人 大聯盟贊助暴增

美國富比世雜誌報導，美國職棒大聯盟在過去一年的贊助收入達到新境界，比起二○二三年成長百分之十六，近三年則是成長百分之卅六...

MLB／韓媒擔憂！金河成放棄2.6億拚大約卻乏人問津

南韓游擊手金河成決定不行使800萬美元（約台幣2.6億）合約，離開教士投入自由市場，更找來知名經紀人波拉斯（Scott Boras）拚身價，不過至今依然沒有找到東家，韓媒也為他感到擔憂。 金河成

MLB／金鶯13億合約飛了有原因 明星後援3年10.9億轉戰藍鳥

費城人明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）休賽季成為自由身，今天終於找到下家。根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）報導，老東家藍鳥以3年3300萬美元（約台幣10.9億）簽

MLB／阿隆索向大都會提3年報價 波拉斯駁「小王子」70億鉅約說

明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）休賽季成為自由球員，至今還沒找到落腳處。根據《MLB Network Radio》分析師杜奎特（Jim Duquette）爆料，「北極熊」團隊已經向老東家大都

MLB／大谷1年帶進12家日本贊助 球迷：道奇實質薪水支出0元

大谷翔平與道奇隊簽下的10年7億美元合約有多超值？美國富比世（Forbes）雜誌公布驚人數字，光是道奇在去年就新簽12家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。