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MLB／大谷帶財 大聯盟贊助暴增

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平轉戰道奇，幫助球隊收入增加了7000萬美元，甚至遠超本人年薪。 法新社
大谷翔平轉戰道奇，幫助球隊收入增加了7000萬美元，甚至遠超本人年薪。 法新社

美國富比世雜誌報導，美國職棒大聯盟在過去一年的贊助收入達到新境界，比起二○二三年成長百分之十六，近三年則是成長百分之卅六，幅度居北美五大職業運動之冠，而這要多虧大谷翔平帶來的驚人效益，以及大聯盟開放球衣、頭盔賣廣告。

富比世近日公布二○二四年職業運動聯盟贊助商收入，以職棒成長幅度最為驚人，新增約三億美元，總額達到十八點四億美元（約台幣六○九億元）。

擁有大谷翔平的道奇隊堪稱最豐收球隊，不僅稱霸世界大賽，也是場外的大贏家，光是去年就新簽十二家日本贊助商，帶財七千萬美元；此外，道奇以外的球隊也得利，有品牌追著大谷賽程跑，連其他球隊都砸錢下廣告，日本品牌對其他球隊的贊助也達一五○○萬美元。

富比世的數字一公布，球迷留言，「這還沒加上商品、票房收入，大谷帶來的經濟效益真是驚人」。道奇去年靠新簽日本品牌贊助就收入七千萬美元，而這正好也是大谷十年七億美元合約的平均年薪，因此也有人笑稱，「「所以道奇實質上付給大谷的薪水是○元」。

大聯盟近三年贊助收入成長百分之卅六，高居美北五大運動之首，排名第二為冰球NHL百分之卅二；五大職業運動在去年的總贊助收入則是七十六點六億美元，相比前一年成長百分之十二。

世界大賽 冰球 大谷翔平 富比世 美國職棒 道奇

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