MLB／韓媒擔憂！金河成放棄2.6億拚大約卻乏人問津

南韓游擊手金河成決定不行使800萬美元（約台幣2.6億）合約，離開教士投入自由市場，更找來知名經紀人波拉斯（Scott Boras）拚身價，不過至今依然沒有找到東家，韓媒也為他感到擔憂。

金河成2021年來到教士，去年出賽121場，繳出11轟47分打點，打擊率0.233。儘管打擊表現僅在中段班，但守備能力是聯盟頂尖水平，生涯勝利貢獻值（fWAR）來到10.9，大部分都是依靠守備產出。

金河成去年11月毅然決定不行使合約，投身自由市場，但由於去年8月右肩受傷動刀導致整季報銷，讓各隊興趣大降。韓媒《朝鮮日報》就提到，金河成認為自己能夠簽下超過800萬美元的價碼，但現在因為傷病問題乏人問津，團隊恐怕得開始緊張了。

事實上，先前曾傳出，洋基、巨人和紅襪有意網羅金河成，但前兩隊都在市場大撒幣，薪資空間緊縮許多，紅襪則是尚未與其達成協議。「（金河成）手術前守備力與打擊纏鬥力佳，但仍沒有『確定加入這隊』的消息」、「有人預測他能簽下大約，但現在很難說了。」另一韓媒《OSEN》說道。