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MLB／金鶯13億合約飛了有原因 明星後援3年10.9億轉戰藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
根據大聯盟官網記者摩洛西報導，明星後援霍夫曼以3年3300萬美元轉戰老東家藍鳥。 路透社
根據大聯盟官網記者摩洛西報導，明星後援霍夫曼以3年3300萬美元轉戰老東家藍鳥。 路透社

費城人明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）休賽季成為自由身，今天終於找到下家。根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）報導，老東家藍鳥以3年3300萬美元（約台幣10.9億）簽回這強力牛棚投手，並且合約內含600萬美元（約台幣1.98億）激勵獎金。

32歲的霍夫曼在在2014年選秀會就是被藍鳥以首輪第9順位給選中，不過隔年隨著明星游擊手托洛威斯基（Troy Tulowitzki）的交易案一同被打包到落磯，並在2016年來大聯盟首秀。

在落磯的5年霍夫曼表現差強人意，但2021年前往紅人後身手逐漸進步，直到2023年加盟費城人，由先發轉戰後援投手才完全解放實力，成為牛棚重將。去年他更是投出代表作，出賽68場戰績3勝3敗，有21場中繼成功和10場救援成功，防禦率是極低的2.17，多項數據創生涯單季新高，這也讓他首度獲選明星賽。

根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，除了藍鳥，原先金鶯也有意招攬霍夫曼，甚至已經達成3年4000萬美元（約台幣13億）合約協議，但球團對他的體檢報告提出疑慮，認為霍夫曼的右肩有問題。

最終金鶯用1年1000萬美元（約台幣3.31億）找來去年的國聯中繼王基特里奇（Andrew Kittredge），霍夫曼經紀團隊也很快聯絡上藍鳥，並簽下合約，新賽季估計會以球隊守護神身分出賽。

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