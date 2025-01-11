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MLB／阿隆索向大都會提3年報價 波拉斯駁「小王子」70億鉅約說

聯合新聞網／ 綜合報導
阿隆索團隊已經向老東家大都會開出3年合約報價，不過結果未明。 歐新社
阿隆索團隊已經向老東家大都會開出3年合約報價，不過結果未明。 歐新社

明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）休賽季成為自由球員，至今還沒找到落腳處。根據《MLB Network Radio》分析師杜奎特（Jim Duquette）爆料，「北極熊」團隊已經向老東家大都會開出3年合約報價，不過結果未明。

身為大都會前總管的杜奎特透露，聯盟內部消息指稱阿隆索經紀人團隊向大都會開出3年附帶逃脫權的合約，但目前尚未達成任何協議。大都會方面則是對用長約留下這位重砲興趣缺缺。《SNY》記者馬蒂諾（Andy Martino）提到，球團較傾向提供一份短約，包含高年薪及逃脫權。

先前有傳言指出，經紀人波拉斯（Scott Boras）喊話阿隆索的新合約可比「小王子」費爾德（Prince Fielder）的9年2.14億美元（約台幣70億），不過馬蒂諾的報導中，波拉斯本人也親自闢謠這不是事實。

阿隆索在市場無人問津，除了各隊已經補齊一壘手缺口外，年齡導致的表現下滑也是疑慮。雖然去年他依然能夠敲出34轟88打點，但都創下除受傷賽季以外生涯最低紀錄。今年是否能維持高檔表現沒人知道，但可以預見「北極熊」的砲管在過了30歲後將迎來考驗。

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