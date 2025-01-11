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MLB／大谷1年帶進12家日本贊助 球迷：道奇實質薪水支出0元

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇在去年就新簽12家日本贊助商、帶財7000萬美元剛好等於大谷年薪，讓球迷笑稱賺爛了。 路透
道奇在去年就新簽12家日本贊助商、帶財7000萬美元剛好等於大谷年薪，讓球迷笑稱賺爛了。 路透

大谷翔平道奇隊簽下的10年7億美元合約有多超值？美國富比世（Forbes）雜誌公布驚人數字，光是道奇在去年就新簽12家日本贊助商、帶財7000萬美元（約台幣23.18億元），球迷笑稱：「所以付給大谷的薪水實質上是0元。」

富比世專文報導大谷帶來的驚人經濟效益，不僅道奇受惠，其他球隊也都受益。Sponsor United執行長林區（Bob Lynch）指出，「每次大谷的客場比賽，看看洋基、金鶯或任何球隊的球場周遭，都能看到日本品牌的相關廣告。」這些日本品牌追著大谷的比賽全美跑，道奇以外的球隊，光是迎接大谷到訪的比賽，總計收入也達到1500萬美元。

富比世的數字一公布，球迷對此留言，「而且這還沒加上商品、票房收入，大谷帶來的經濟效益真是驚人。」「基本上是花了0元就讓他為這座冠軍做出貢獻」「道奇根本是賺爛了吧！」「道奇球場外應該要建座大谷的雕像」。

大谷翔平 洋基 道奇

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