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MLB／「大谷效應」太瘋狂！道奇收入暴增23億 其他隊也得利

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平轉戰道奇，幫助球隊收入增加了7000萬美元，甚至遠超本人年薪。 法新社
大谷翔平轉戰道奇，幫助球隊收入增加了7000萬美元，甚至遠超本人年薪。 法新社

日籍巨星大谷翔平去年轉戰道奇打出代表作，不僅創下「54轟59盜」新猷，更幫助球隊拿下世界大賽冠軍，季後也成功榮獲生涯第3次年度MVP。此外，他更是帶來瘋狂的經濟效益，根據《富比世》報導，道奇在大谷加盟後與12家日本贊助商簽約，一年收入就增加了7000萬美元（約台幣23.1億），甚至遠超本人年薪。

報導中指出，大谷翔平加入後，道奇分別與全日空、東洋輪胎、興和集團、大創百貨、日本知名化妝品品牌「KOSE」和資生堂等12家日本企業簽下贊助合約，瘋賺7000萬美元。而大谷本人的合約是10年7億美元（約台幣231億），不過其中6.8億是延遲支付，因此去年年薪只有200萬美元，遠低於自身帶來的經濟效益。

同時，大谷翔平的出現也提高了道奇球場門票收入、廣告和海內外的周邊銷售，讓球隊計劃大規模改造主場，提升設施水準。

除了道奇，大谷翔平也造福其他球隊。根據市調公司「SponsorUnited」報告顯示，各隊因「大谷效應」獲得了1500萬美元（約台幣4.96億）的廣告收入。「SponsorUnited」執行長林奇（Bob Lynch）解釋道：「每當大谷翔平出賽客場時，都能看到日本品牌的廣告。」

大谷翔平 道奇

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