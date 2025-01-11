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MLB／運動家短租沙加緬度3年 今年季票已賣光光
運動家隊搬離奧克蘭，預計2028年以「賭城」拉斯維加斯為家，過渡期的3年將在沙加緬度薩特健康球場（Sutter Health Park）度過，當地喜迎大聯盟球隊，球團今天公布季票已經全數售出，已開放預排2026年季票。
運動家在奧克蘭長期票房冷清，已經連續3年排名墊底，去年80場主場賽事合計92萬2286人進場，場均1萬1528人，也是30隊唯一總進場人數不足百萬的球隊。
運動家從今年到2027年將以巨人隊3A主場薩特健康球場為家，這座球場可容納1萬4014人，包括1萬624個永久座位，加上外野草坪座位，球場為了達到大聯盟標準，季外也正在進行翻修工程。
運動家日前開放季票，球團在今天公布已經全數售罄，接下來將開放單場包廂座位，單場門票則在1月底全面開賣。
選手對於今年前進新主場抱持期待， 席爾斯（JP Sears）說：「我覺得這會成為我們的優勢，感覺每晚都可以看到滿場球迷，支持我們的力量會很巨大，這幾天看球場設備真的很漂亮，人生中還不曾像此刻這麼期待賽季開打。」
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