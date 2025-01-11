MLB／爭取朗希不抱期待 紅襪教頭：他應該會去道奇吧！

「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰仍在等待進一步發展，紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）已有預感自家球隊機會不大，甚至直言：「他應該會去洛杉磯（道奇）吧！」

佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，最終議約大限為美國時間1月23日，紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）日前受訪談到，紅襪已經繳交招募影片及其他資料，希望可以獲得與朗希碰面的機會，「我們的球已經丟出去了，現在就是等他的決定，如果有機會與他碰面，我們已經準備好向他展示在波士頓打球會是多棒的一件事，我們會抱持希望等待。」

日本媒體「體育報知」報導，柯拉今天出席活動時被問到是否與佐佐木朗希碰到面，對此搖頭回應，「我不能透露太多，但確實無法說現在進展順利。」甚至預言：「我想他應該會去洛杉磯吧！」

柯拉談到紅襪今冬補強，認為團隊戰力擁有更好的深度，「去年沒人覺得我們可以打進季後賽，但今年所有人都認為我們打造了一支好球隊，而且我們的補強還沒結束，還希望再網羅一位優秀的右打。」