快訊

英麥當勞700員工提告！性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」

教授嘆退學制停擺 「人人畢業潮」將侵蝕高教？

燒掉半個台北市！洛杉磯野火增至11死 加州州長邀川普來勘災

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／2洋基迷硬扳貝茲手套懲處出爐 所有大聯盟球場都列黑名單

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基球迷與道奇貝茲搶球。 美聯社
洋基球迷與道奇貝茲搶球。 美聯社

世界大賽第四戰兩位惡質球迷趴開道奇貝茲（Mookie Betts）的手套、強抓他的手腕，如今懲處出爐，大聯盟對兩人祭出所有球場禁令，禁止出入所有大聯盟球場及相關場地，也被禁止參加大聯盟相關活動。

荒唐畫面出現在該役1局下，洋基隊托瑞斯（Gleyber Torres）敲出右外野界外飛球，貝茲跳起在觀眾席邊美技接殺，但兩名洋基球迷試圖影響接球，眼見球已進入貝茲手套，一位身穿灰色球衣的球迷先抓住貝茲手套，並把手套扳開、將球拿出丟下，另一名條紋球衣球迷則抓住貝茲另一隻手，試圖製造漏接假像。

兩位球迷分別名為卡波比安柯（Austin Capobianco）、漢森（John P. Hansen），當下就被立即趕出場，第5戰的門票也被取消，而大聯盟在本周也通知兩人最新判決，遭到全球場禁賽。

判決書中寫道，「你們的行為為選手健康安全帶來極大風險，已經遠遠超乎可被接受範圍，大聯盟據此將懲處你們禁止進入所有大聯盟球場、辦公室及其他相關設施，同時也被禁止參與任何由大聯盟贊助或與大聯盟有關的活動。」

洋基 貝茲 道奇

延伸閱讀

MLB／年度陣容大谷5次入選第1隊創紀錄 今永昇太入選第2隊

MLB／大谷翔平和真美子在貝茲派對打籃球 網：珍貴畫面

MLB／道奇教頭坦言怕與洋基打G6 稱對教士才是世界大賽

MLB／洋基「誰在一壘」釀大禍！柯爾和瑞佐解釋失誤原因

相關新聞

MLB／2洋基迷硬扳貝茲手套懲處出爐 所有大聯盟球場都列黑名單

世界大賽第四戰兩位惡質球迷趴開道奇隊貝茲（Mookie Betts）的手套、強抓他的手腕，如今懲處出爐，大聯盟對兩人祭出...

MLB／爭取朗希不抱期待 紅襪教頭：他應該會去道奇吧！

「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰仍在等待進一步發展，紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）已有預感自家球隊機會不大，甚至直言：...

MLB／繳生涯最差仍加薪 水手明星外野1年3.7億留隊免仲裁

隨著休賽季交易、續約動作持續，今天也來到各隊與符合仲裁資格的選手談判合約最後期限。水手指定打擊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）雖然去年打出除新人年外生涯最差表現，但依然得到加薪，以1年11

MLB／洋基與明星終結者避免薪資仲裁 小萊特差距達45萬美元

洋基隊去年12月與釀酒人隊交易，得到終結者威廉斯（Devin Williams），如今他與洋基達成1年860萬美元（約2.8億台幣）協議，避免薪資仲裁。 威廉斯上季遭遇背部傷勢，整季只出賽22場

MLB／不走薪資仲裁！太空人王牌瓦德茲點頭 1年5.9億續留

根據《MLB Network》記者費恩森（Mark Feinsand）報導，太空人今天與王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）達成共識，以1年1800萬美元（約5.9億台幣）合約再續前緣，避免

MLB／昔日百大新秀捕手遭道奇DFA 卡塔亞將轉戰雙城

道奇不久前把23歲昔日農場大物捕手卡塔亞（Diego Cartaya）指定讓渡（DFA），今天確定將他交易至雙城，換來小聯盟投手維斯奎茲（Jose Vasquez）。 卡塔亞2019年從小聯盟開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。