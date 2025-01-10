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MLB／繳生涯最差仍加薪 水手明星外野1年3.7億留隊免仲裁

聯合新聞網／ 綜合報導
水手阿羅薩雷納雖然去年打出除新人年外生涯最差表現，但依然得到加薪，以1年1130萬美元避免薪資仲裁。 路透社
水手阿羅薩雷納雖然去年打出除新人年外生涯最差表現，但依然得到加薪，以1年1130萬美元避免薪資仲裁。 路透社

隨著休賽季交易、續約動作持續，今天也來到各隊與符合仲裁資格的選手談判合約最後期限。水手指定打擊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）雖然去年打出除新人年外生涯最差表現，但依然得到加薪，以1年1130萬美元（約台幣3.7億）避免薪資仲裁

阿羅薩雷納去年季中從光芒轉戰水手，整季共出賽154場，雖然繳出的20轟60分打點、打擊率0.219、長打率0.388跟整體攻擊指數（OPS）0.720都是生涯除新人年外最差，不過依舊得到球隊認可，得到比去年多出320萬美元的延長合約，避免薪資仲裁。

除此之外，水手也在期限內跟其他擁有薪資仲裁資格的選手完成談約，包括用1年560萬美元（約台幣1.84億）續留去年打出生涯代表作34轟、100分打點的捕手羅利（Cal Raleigh），以及用1年430萬美元（約台幣1.41億）搞定防禦率3.53的明星強投柯比（George Kirby）。

Arozarena 水手 薪資仲裁 阿羅薩雷納

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