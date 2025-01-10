MLB／洋基與明星終結者避免薪資仲裁 小萊特差距達45萬美元
洋基隊去年12月與釀酒人隊交易，得到終結者威廉斯（Devin Williams），如今他與洋基達成1年860萬美元（約2.8億台幣）協議，避免薪資仲裁。
威廉斯上季遭遇背部傷勢，整季只出賽22場，有14次救援成功，主投21.2局就狂飆38K，防禦率僅1.25。洋基為了得到他，送出左手怪投柯特斯（Nestor Cortes）和大物內野手德賓（Caleb Durbin）。
除威廉斯達成協議外，洋基有3人也在今天達成協議，避免薪資仲裁，包含洋基內野手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）的585萬美元、先發投手施密特（Clarke Schmidt）360萬和牛棚投手埃弗羅斯（Scott Effross）80萬美元。
洋基去年交易大限前向小熊隊換來的牛棚投手小萊特（Mark Leiter Jr.）沒有達成協議。據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，小萊特要求250萬美元，洋基只願給205萬美元。
小萊特上季加入洋基後表現不佳，雖然主投21.2局送出33K，但防禦率4.98，每局被上壘率高達1.70。
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