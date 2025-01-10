MLB／不走薪資仲裁！太空人王牌瓦德茲點頭 1年5.9億續留
根據《MLB Network》記者費恩森（Mark Feinsand）報導，太空人今天與王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）達成共識，以1年1800萬美元（約5.9億台幣）合約再續前緣，避免走上薪資仲裁一路。
休賽季球隊與選手間持續展開合約談判，今天是球團和擁有薪資仲裁資格的球員談約最後期限，若雙方無法達成共識將走上薪資仲裁一途。而太空人就壓線成功，讓瓦德茲點頭同意價碼，以1800萬美元年薪避免薪資仲裁。
瓦德茲在2018年登板大聯盟後便一直效力於太空人，他曾在2023年面對守護者投出無安打比賽，並在同年第二度入選明星賽。去年出賽28場，戰績15勝7敗，主投176.1局送出169次K，防禦率是優質的2.91。
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