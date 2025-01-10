MLB／昔日百大新秀捕手遭道奇DFA 卡塔亞將轉戰雙城

道奇不久前把23歲昔日農場大物捕手卡塔亞（Diego Cartaya）指定讓渡（DFA），今天確定將他交易至雙城，換來小聯盟投手維斯奎茲（Jose Vasquez）。

卡塔亞2019年從小聯盟開始職棒之旅，2022年排在百大新秀第28名，同年榮膺道奇小聯盟年度最佳球員，2023年更進步至百大新秀第14名。不過卡塔亞去年狀態稍有下滑，在小聯盟2、3A共出賽95場，敲出11轟、52分打點，打擊三圍.221／.323／.363。

隨著道奇日前簽下韓籍好手金慧成，為空出40人名單，最終卡塔亞遭到DFA，並在今天被交易至雙城，換來維斯奎茲。這位20歲投手去年曾在多明尼加夏季聯盟出賽11場，其中有3場先發，戰績4勝0敗，主投30.2局防禦率是較高的4.99。