MLB／道奇牛棚「五虎將」剩維西亞沒搞定 雙方差距30萬美元

道奇隊去年靠著堅強牛棚戰力，奪下世界大賽冠軍。今天一口氣和4名後援投手達成協議，避免薪資仲裁，只剩左投維西亞（Alex Vesia）還沒有共識。

道奇隊有7名球員有資格進行薪資仲裁，先發投手梅伊（Dustin May）和岡索林（Tony Gonsolin）去年11月就達成協議。

牛棚投手有4人達成協議，包含菲利普斯（Evan Phillips）的610萬美元，火球男寇佩克（Michael Kopech）520萬美元、葛雷特洛（Brusdar Graterol）280萬美元及左投班達（Anthony Banda）100萬美元。

只剩下左投維西亞未達成協議，據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，維西亞想要235萬美元，道奇的報價則是205萬美元。

維西亞去年例行賽出賽67場，拿下5勝4敗，主投66.1局送出87K，防禦率1.76，每局被上壘率0.995。季後賽投了5.2局只被敲2安，投出6K，沒有失分。