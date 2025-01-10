MLB／奪塞揚後大加薪 老虎王牌史庫柏1年3.3億免仲裁

根據《MLB Network》記者費恩森（Mark Feinsand）報導，新科塞揚史庫柏（Tarik Skubal）今天正式和老虎簽下1年總值1015萬美元（約台幣3.34億）合約，避免薪資仲裁。

史庫柏去年堪稱宰制賽場。先發共31場戰績18勝4敗，主投192局飆出生涯新高228K，防禦率2.39。超狂表現讓他了首次入選明星賽，季後更以全票之姿得到美聯塞揚獎，年度MVP票也排在第7名，完全扛起老虎王牌大旗。

史庫柏的塞揚身手讓老虎服氣，奉上比去年高出750萬美元的合約外，也避免進入薪資仲裁的程序。28歲的史庫柏今年季後將得到最後一次薪資仲裁資格，除非球團決定再度延長合約，否則他將成為自由身，屆時有高機率掀起搶人大戰。