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MLB／同隊兩樣情！教士打擊王1年4.9億續約 強投金恩要打仲裁

聯合新聞網／ 綜合報導
阿拉斯。 美聯社
阿拉斯。 美聯社

教士打擊王阿拉斯（Luis Arraez）今天確定以1年1500萬美元（約台幣4.9億）續留球隊，但幾家歡樂幾家愁，陣中強投金恩（Michael King）與球團談約沒有共識，將進入薪資仲裁程序。

阿拉斯去年共出賽117場，敲出200安、46分打點，打擊率3成14，連霸近兩年國聯安打王、打擊王；金恩則繳出生涯代表作，出賽31場有30場先發，戰績13勝9敗，主投173.2局飆201K，防禦率低至2.95，撐起教士隊王牌任務。

教士打擊王阿拉斯以1年1500萬美元續約，但隊友金恩將進入薪資仲裁程序。 美聯社
教士打擊王阿拉斯以1年1500萬美元續約，但隊友金恩將進入薪資仲裁程序。 美聯社

上賽季金恩年薪約315萬美元（約台幣1.03億），季後進入第3年仲裁年，在未能與球團達成合約共識的情況下，正式進入仲裁程序。根據《聖地亞哥聯合論壇報》記者艾斯（Kevin Acee）報導，教士上次進入薪資仲裁程序已經要追溯到2014年，這也是總管普瑞勒（A.J. Preller）任內首次仲裁。目前預估雙方理想的薪資價碼至少差300萬美元，不過詳細情況仍需等待仲裁結果。

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