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MLB／小葛雷諾獲9.4億大約避仲裁 排在大谷後史上第三高
藍鳥隊成功避免與主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）進入薪資仲裁，雙方簽下一年、2850萬美元（約台幣9.4億元）合約，不過合約走完，小葛雷諾也將成為自由球員。
小葛雷諾簽下的這個合約是具薪資仲裁資格球員史上第三高，僅次於2024年索托（Juan Soto）的3100萬美元、2023年大谷翔平的3000萬美元。
去年球季小葛雷諾就與藍鳥進入薪資仲裁，最終由小葛雷諾提出的1990萬美元年薪勝過藍鳥的1805萬美元，至於藍鳥能否在最後一年與小葛雷諾達成延長合約的協議，目前看來還有很長的路要走。
小葛雷諾去年球季敲出30轟、打回103分打點，打擊率3成23、上壘率3成96、長打率0.544，連續4年入選明星賽，並獲得一壘手銀棒獎。
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