MLB／藍鳥追求大牌球星「四大皆空」將繼續爭取5名FA好手

藍鳥隊近2個休賽季追求大咖自由球員都失敗，大聯盟官網指出，由於主將小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和比切特（Bo Bichette）都即將成為自由球員，因此藍鳥將繼續追求自由市場（FA）5名好手。

官網報導提到，藍鳥近年追求大谷翔平、索托（Juan Soto）、伯恩斯（Corbin Burnes）和弗里德（Max Fried）都失敗，加上小葛雷諾和比切特合約都剩1年，藍鳥將繼續追求目前自由市場上最受矚目的3名強打。

據多家媒體報導，藍鳥已向44轟重砲桑坦德（Anthony Santander）提合約報價。《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）則指出，藍鳥在布萊格曼（Alex Bregman）爭奪戰中展現最大興趣，也有意重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso），為小葛雷諾可能離隊買保險，藍鳥與小葛雷諾的談判金額差距目前高達1億美元。

藍鳥最近還被傳有意補強投手陣容，包含上季效力老虎和道奇隊的先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）以及上季天使隊終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）。