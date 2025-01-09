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MLB／上季遭道奇DFA 張育成昔日隊友轉戰國民

聯合新聞網／ 綜合外電報導
昔日張育成隊友Amed Rosario 美聯社
昔日張育成隊友Amed Rosario 美聯社

華盛頓國民隊於週三宣布簽下內野手羅沙里歐（Amed Rosario），這位曾與張育成在克里夫蘭守護者隊效力的球員，將以一年200萬美元的合約加盟。根據記者海曼（Jon Heyman）的報導，為了騰出名單空間，國民隊已將右投手亞頓（Joan Adon）指定讓渡（DFA）。

29歲的羅沙里歐曾在2021至2022年間於克里夫蘭擔任主力游擊手，並交出了穩定的成績單，兩年合計打出.282/.316/.406的打擊數據（106 wRC+），以出色的跑壘能力彌補了他防守上的不足。然而他在2023年狀態下滑，被DFA後轉投道奇隊，隨後成為多位置替補的角色。

Amed Rosario身穿守護者球衣
Amed Rosario身穿守護者球衣

過去兩個賽季，儘管羅沙里歐保持了.270的打擊率，但其上壘率（.305）和長打率（.379）表現平平，主要依靠面對左投手時的攻擊力，以及在二壘的防守表現尚可保住飯碗。他仍具備優異的速度，但選球能力不足，職業生涯的保送率僅4.3%。

羅沙里歐來到國民後預計將擔任內野工具人的角色，為內野增添深度，可輪替二壘手加西亞（Luis Garcia Jr.）和游擊手艾布拉姆斯（CJ Abrams）。他也可能會移防三壘，與特納（Jose Tena）和利普斯科姆（Trey Lipscomb）爭奪開幕戰的先發機會。

此外，國民隊也可能將羅沙里歐作為「左投專武」，因為他對上左投的職業生涯打擊數據（.298/.337/.460）顯著優於加西亞（.250/.269/.356），讓球團能針對不同類型的投手做調度。

MLB 張育成 華盛頓

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