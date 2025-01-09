MLB／傳波士頓有意布萊格曼 亞瑞納多願為紅襪放棄否決權

自由市場僅存大咖之一的三壘手布雷格曼（Alex Bregman），近期和藍鳥、洋基和大都會等3隊都有聯繫，但根據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）的報導，紅襪隊與老虎隊是「最有可能的落腳點」。

紅襪休賽季在投手補強非常活躍，目前已換來克羅謝（Garrett Crochet），簽下布勒（Walker Buehler）、山多瓦（Patrick Sandoval）、查普曼（Aroldis Chapman）、威爾森 （Justin Wilson）和莫蘭（Jovani Moran），但在自由市場上仍未引進任何打擊火力。根據FanGraphs的估算，紅襪目前的薪資總額約為1.72億美元，預計還有足夠的預算容納布萊格曼。

考量狄佛斯（Rafael Devers）也是三壘手，如果紅襪最終簽下布萊格曼，可能會讓他改守二壘；另一種可能是則是將狄佛斯（Rafael Devers）移防一壘，再交易現在的一壘手卡薩斯（Triston Casas）以換取更多投手。

另一支領跑者則是老虎隊，他們日前以一年1500萬美元的合約簽下二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）強化了內野陣容，目前薪資總額僅為1.09億美元，但三壘依然懸而未決。記者佩茨（Evan Petzold）最近報導稱，球團正「全力以赴」要引進布萊格曼。

至於洋基和大都會雖然都與布萊格曼有連結，但海曼認為這兩隊並非最佳選項，同時不能排除藍鳥以黑馬殺出的可能性。《今日美國》的記者奈廷格爾（Bob Nightengale）週二報導稱，藍鳥是目前對布萊格曼「展現出最強烈興趣」的球隊。

亞瑞納多願意為紅襪放棄交易否決權。 美聯社

值得一提的是紅襪也被提及可能對被紅雀放上交易市場的三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）感興趣，根據官網記者登頓（John Denton）指出，亞瑞納多已告知紅雀，他有意願被交易到波士頓，多方消息也指出紅襪是亞瑞納多的「理想去處；甚至可能是最理想的去處」，但波士頓高層對他的興趣尚不明確。