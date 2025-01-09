快訊

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

招不到人！日本便利商店祭奇招 聘遠距員工「站櫃台」配1物值大夜班

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平、索托再等等 韋蘭德實際收入仍是大哥大

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
韋蘭德確定披上巨人隊球衣，迎接大聯盟生涯第20季，累積薪資仍是現役第一。 美聯社
韋蘭德確定披上巨人隊球衣，迎接大聯盟生涯第20季，累積薪資仍是現役第一。 美聯社

擁有3座塞揚獎的41歲老將韋蘭德（Justin Verlander）確定披上巨人隊球衣，迎接大聯盟生涯第20季，他在去年球季結束時，已經賺進4億418萬1666美元（約合台幣132億9203萬元），在現役球員排名第1，今年追加年薪1500萬美元後，身價繼續往上推升。

大都會隊和索托（Juan Soto）簽下15年7億6500萬美元合約，總值寫下空前紀錄，超越大谷翔平10年7億美元，兩大球星未來身價更高，但從實際收入看來，韋蘭德穩居現役球員之首。

洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）原是史上最高薪球員，生涯22年賺進3億9928萬5104美元，前年遭拿過三冠王的老虎隊球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）4億41萬623美元超前，去年季後韋蘭德正式登頂。

同樣擁有3座塞揚獎的40歲老將薛則（Max Scherzer）還在尋找球隊，生涯總收入3億5105萬658美元是史上第4、現役第2，克蕭（Clayton Kershaw）2億9970萬1142美元則是現役第3，看來韋蘭德的大哥大地位短期內不受動搖。

韋蘭德前年季中被大都會交易到太空人隊，近兩季年薪都是4333萬3333美元，其中6410萬美元由大都會支付，一度和薛則並列史上單季最高薪球員。

大聯盟史上目前共有6人生涯總收入超過3億美元，另兩人是普荷斯（Albert Pujols）3億4654萬436美元、葛蘭基（Zack Greinke）3億3850萬3000美元。

塞揚獎 大都會 韋蘭德

延伸閱讀

MLB／大谷翔平防禦率王、塞揚獎再敲40轟？美媒大膽預測

MLB／建議大谷翔平減少盜壘 專注挑戰單季73轟

MLB／大谷翔平親自出面 金慧成壓線簽約加盟道奇

MLB／大谷翔平發超可愛賀年卡 郵遞區號被熱議

相關新聞

MLB／佐佐木朗希爭奪戰傳大都會已出局 神秘第8隊成新變數

千葉羅德海洋隊王牌投手佐佐木朗希透過入札制度進軍大聯盟的過程正如火如荼地展開，各球隊間的爭奪戰進入白熱化階段。根據多方報導，目前最有希望簽下這位日本投手的隊伍集中在西岸，特別是聖地牙哥教士隊，他們被視

MLB／大谷翔平、索托再等等 韋蘭德實際收入仍是大哥大

擁有3座塞揚獎的41歲老將韋蘭德（Justin Verlander）確定披上巨人隊球衣，迎接大聯盟生涯第20季，他在去年...

MLB／「美國隊長」萊特力挺索托 完成自己未能實現的冠軍夢

大都會隊去年在國聯冠軍戰不敵道奇隊，挑戰隊史第3座世界大賽冠軍失利，上個月在自由球員市場簽下26歲球星索托（Juan S...

MLB／大谷翔平防禦率王、塞揚獎再敲40轟？美媒大膽預測

美國職棒大聯盟道奇隊日本球星大谷翔平今年球季將以二刀流之姿重返球場，美國媒體「FOX Sports」做出超狂預測，認為大...

MLB／陳偉殷前金鶯隊友馬圖斯過世 享年37歲

曾與台灣左投陳偉殷在金鶯隊攜手作戰的馬圖斯（Brian Matusz），年僅37歲的他，今天傳出逝世消息，金鶯隊也特別發...

MLB／拖延戰？水原一平竊取大谷鉅款 量刑宣判第3度延期

曾是大谷翔平貼身翻譯的水原一平，因為涉嫌竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.5億）遭到開除，他也在去年6月認罪，然而水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。