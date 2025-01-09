MLB／大谷翔平、索托再等等 韋蘭德實際收入仍是大哥大

擁有3座塞揚獎的41歲老將韋蘭德（Justin Verlander）確定披上巨人隊球衣，迎接大聯盟生涯第20季，他在去年球季結束時，已經賺進4億418萬1666美元（約合台幣132億9203萬元），在現役球員排名第1，今年追加年薪1500萬美元後，身價繼續往上推升。

大都會隊和索托（Juan Soto）簽下15年7億6500萬美元合約，總值寫下空前紀錄，超越大谷翔平10年7億美元，兩大球星未來身價更高，但從實際收入看來，韋蘭德穩居現役球員之首。

洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）原是史上最高薪球員，生涯22年賺進3億9928萬5104美元，前年遭拿過三冠王的老虎隊球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）4億41萬623美元超前，去年季後韋蘭德正式登頂。

同樣擁有3座塞揚獎的40歲老將薛則（Max Scherzer）還在尋找球隊，生涯總收入3億5105萬658美元是史上第4、現役第2，克蕭（Clayton Kershaw）2億9970萬1142美元則是現役第3，看來韋蘭德的大哥大地位短期內不受動搖。

韋蘭德前年季中被大都會交易到太空人隊，近兩季年薪都是4333萬3333美元，其中6410萬美元由大都會支付，一度和薛則並列史上單季最高薪球員。

大聯盟史上目前共有6人生涯總收入超過3億美元，另兩人是普荷斯（Albert Pujols）3億4654萬436美元、葛蘭基（Zack Greinke）3億3850萬3000美元。