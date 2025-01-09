MLB／佐佐木朗希爭奪戰傳大都會已出局 神秘第8隊成新變數

千葉羅德海洋隊王牌投手佐佐木朗希透過入札制度進軍大聯盟的過程正如火如荼地展開，各球隊間的爭奪戰進入白熱化階段。根據多方報導，目前最有希望簽下這位日本投手的隊伍集中在西岸，特別是聖地牙哥教士隊，他們被視為最急需佐佐木加盟的球隊之一。

《SNY》記者安迪·馬蒂諾（Andy Martino）在節目《Mets Hot Stove》中指出，目前並不多有人認為紐約大都會能成功爭取到佐佐木，暗示這支東岸球隊可能已經退出競爭。此前，佐佐木曾與八支球隊展開談判，包括道奇、教士、巨人、洋基、大都會、小熊、遊騎兵，以及一支未公開的「神秘球隊」。如果大都會確定放棄，剩下的競爭者將減少至七支。

根據MLB官方網站的分析，教士隊被列為「最需要佐佐木的球隊」榜首。教士的投手陣容目前面臨考驗，馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）將因肘部手術整季報銷，老將達比修有年齡漸長，輪值實力亟需補強。佐佐木若能加入，不僅能填補空缺，更可助球隊在國聯西區與道奇、巨人、響尾蛇等競爭對手一較高下。作為佐佐木的同胞，教士隊王牌達比修有也公開表示希望他能加盟，並坦言佐佐木的實力將是對球隊極大的助力。

除了西岸三強，另一個值得注意的動向是「神秘第八隊」的出現。有傳聞指出，可能是藍鳥、金鶯或守護者這類需要加強輪值的隊伍加入競爭。例如金鶯此前已簽下日本投手菅野智之，顯示他們有意大幅提升投手群實力。這樣的變化為佐佐木的選擇增添了更多不確定性。

佐佐木的經紀人喬爾·沃爾夫（Joel Wolfe）近日透過媒體更新了談判進展。他透露，佐佐木目前留在日本與家人一同考量決定，他對於球隊的首要要求是能幫助他進一步提升投球水平，而市場規模並非考慮的重點。

沃爾夫也指出，佐佐木完全掌握著談判過程，要求所有會面於洛杉磯的經紀公司辦公室進行，且不希望現役球員參與會議。20支球隊已提交了包括影片和書籍在內的招募資料，展現出對這位新星的高度重視。

根據規定，國際簽約期將於1月15日開啟，而佐佐木的入札期限最終在1月24日台灣時間上午6點截止。未來幾週，這位日本投手的去向將逐步明朗，而他的加盟勢必對球隊競爭格局帶來深遠影響。隨著談判進程的推進，佐佐木最終會花落誰家？無論結果如何，他的選擇無疑將是今冬大聯盟市場上最受矚目的焦點之一。