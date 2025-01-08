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MLB／陳偉殷前金鶯隊友馬圖斯過世 享年37歲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
曾與台灣左投陳偉殷在金鶯隊攜手作戰的馬圖斯（Brian Matusz），今天傳出逝世消息，享年37歲。 路透
曾與台灣左投陳偉殷在金鶯隊攜手作戰的馬圖斯（Brian Matusz），今天傳出逝世消息，享年37歲。 路透

曾與台灣左投陳偉殷金鶯隊攜手作戰的馬圖斯（Brian Matusz），年僅37歲的他，今天傳出逝世消息，金鶯隊也特別發文向這位曾效力8個球季的左投手致意。

馬圖斯是在2008年選秀第4順位加盟金鶯隊，2009年就升上大聯盟，並在2010年繳出10勝12敗、防禦率4.30的成績，在新人王票選排名第5，2013年開始轉為全職後援，到2016年被交易到小熊隊後就未再回到大聯盟。

陳偉殷在金鶯隊2012至2015年曾與馬圖斯當隊友，2012年季後賽陳偉殷在10月9日登板對洋基，先發6.1局失2分，幫助金鶯隊拿下勝利，而當時馬圖斯就曾中繼登板1.1局無失分。

馬圖斯的逝世引起不少球迷哀悼，金鶯隊也發文表示，今天球團的心情非常沈重，2009至2016年期間，馬圖斯是球隊的重要成員，他受到球迷喜愛，對於棒球及社區都抱持無比的熱情，致力於與所有球迷建立聯繫，是一位珍貴的隊友，而臉上也隨時帶著微笑。

大聯盟 金鶯 陳偉殷

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