MLB／拖延戰？水原一平竊取大谷鉅款 量刑宣判第3度延期

曾是大谷翔平貼身翻譯的水原一平，因為涉嫌竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.5億）遭到開除，他也在去年6月認罪，然而水原的辯護律師再次申請量刑宣判延後，獲得法院批准，這已經是量刑日期第3次被延期。

道奇隊去年前往首爾進行海外開幕戰時，爆發水原一平涉賭風波，他不僅遭到開除，更涉及銀行詐欺罪、以及虛報稅務申報表等罪，竊取大量資金僅為了償還個人賭債。

今日美國媒體「The Athletic」報導，水原一平的律師再次提出資料，指出被告因為健康問題，來不及提交賭博成癮的精神科鑑定報告，申請將宣判日期延後，獲得法院批准。

事實上，水原一平的罪嫌原定於去年10月25日宣判量刑，但當時就以來不及接受精神科醫師的診斷以及撰寫報告書為由，要求延後；去年12月20日再次指出因被告身體狀況不佳，來不及製作報告書，推遲到今年的1月24日，如今又以類似理由申請將宣判日從1月24日改至2月6日。