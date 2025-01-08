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MLB／韋蘭德下個月42歲 將與巨人簽1年1500萬美元約

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
韋蘭德。 美聯社
韋蘭德。 美聯社

下個月將滿42歲的韋蘭德Justin Verlander）生涯延續中，根據ESPN報導，美國職棒大聯盟巨人隊與韋蘭德達成簽約共識，雙方預計簽下1年、1500萬美元（約台幣4.9億元）合約，只待體檢通過。

韋蘭德戰功彪炳，生涯拿過3次塞揚獎、1次年度MVP，累積投了3415.2局、3416次三振、262勝都是現役球員最多，前面在老虎隊的13個球季極具宰制力，2017年轉戰太空人隊的7個賽季也拿下2次塞揚獎，包含2022年18勝、防禦率1.75的成績。

不過去年球季韋蘭德陷入低潮，17場先發5勝6敗，防禦率5.48是自2005菜鳥年以來最高，90.1局投出74次三振，主要原因是肩膀及頸部的傷勢。

Justin Verlander 塞揚獎 巨人 韋蘭德

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