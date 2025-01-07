MLB／皇家簽回明星投手羅倫佐 曾與李灝宇單換交易

32歲皇家隊明星右投羅倫佐（Michael Lorenzen）季後成為自由球員，據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，皇家隊以1年700萬美元將羅倫佐簽回，合約內附2026年1200萬美元的雙向選擇權。

羅倫佐2013年被紅人隊選中，2015年登上大聯盟，2022年轉戰天使隊和老虎隊，2023年入選明星賽，但季中被交易至費城人隊，老虎獲得當時尚在高階1A的台灣好手李灝宇。而羅倫佐轉戰費城人的第2場比賽就達成無安打里程碑，但後續表現漸趨平庸，轉往牛棚發展。

羅倫佐入選明星賽後即遭到交易，對象正是現效力老虎小聯盟2A的李灝宇。 記者蘇志畬／攝影

去年球季羅倫佐先後效力過遊騎兵隊和皇家，共出賽29場，其中25場先發，獲得7勝6敗，防禦率為3.31。羅倫佐可支援先發，也可以擔綱後援，生涯共計出賽368場，當中92場是先發，繳出47勝44敗、71中繼點、15次救援成功和防禦率3.99的成績單。