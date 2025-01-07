MLB／運動家挖到石油了？39轟重砲獲5年19.6億合約

運動家隊休賽季大撒幣，今天宣布以5年6000萬美元（約19.6億新台幣），包含2030年選擇權，續留39轟重砲魯克（Brent Rooker）。

現年30歲的魯克2020年才登上大聯盟，2023年來到運動家後獲得重用，還入選明星賽，單季敲出30轟。

去年魯克表現更威，單季39轟112分打點，打擊率0.293，整體攻擊指數（OPS）0.927排大聯盟第8，成為2002年查維茲（Eric Chavez）後首位奪下銀棒獎的運動家球員。

魯克季後動手肘手術，預計春訓前完全康復。休賽季運動家簽下先發投手塞佛里諾（Luis Severino）和三壘手烏謝拉（Gio Urshela），向光芒隊交易來左投史布林斯（Jeffrey Springs）。魯克受訪時表示，「這3名新援是很大的幫助，我喜歡我們去年底的狀態，現在是一支比當時更好的球隊。」