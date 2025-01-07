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MLB／教士上演家族爭權戲碼 前老闆遺孀為掌權告上兄弟

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊經營權陷入鬥爭，前老闆遺孀對其2名兄弟提告。 美聯社
教士隊經營權陷入鬥爭，前老闆遺孀對其2名兄弟提告。 美聯社

教士隊前老闆賽德勒（Peter Seidler）在2023年11月過世，享壽63歲，此後教士由賽德勒的兄長約翰（John Seidler）實際負責，但近日賽德勒的遺孀希爾（Sheel Seidler）主張自己才是教士隊主要的負責人。

教士隊去年12月21日宣布，賽德勒的大哥約翰成為球隊實際負責人，但希爾反對此事，並聲稱此舉違背賽德勒的遺願。《ESPN》報導，希爾認為，她與3名孩子被排除在球隊運作之外，並對兄弟中的羅伯特（Robert Seidler），馬修（Matthew Seidler）提告。

賽德勒於2023年過世，教士隊也宣布他的大哥約翰將是掌權者。 美聯社
賽德勒於2023年過世，教士隊也宣布他的大哥約翰將是掌權者。 美聯社

不過彼德．賽德勒信託基金發言人發表聲明，認為希爾的指控「毫無根據」，聲明提到賽德勒有明確的遺產計劃，該計劃指定了他3個兄弟為信託的繼任受託人，同時賽德勒本人也禁止謝爾擔任受託人。聲明還寫到，希爾曾同意自己無權擔任控制人，且不會做出干擾。

希爾則寫給教士隊球迷們一封信，她表示提出訴訟是為了保護家庭，並延續賽德勒的意志的最後手段，自己正在尋求成為教士隊的主要控制人。不過信託基金發言人則透露，希爾在2024年5月表示，約翰是教士隊最佳的掌權人選。

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