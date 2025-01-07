MLB／留不住伯恩斯又簽2老將！金鶯休賽季遭狠批「打不贏洋基」

金鶯隊日前宣布補進申請入札的35歲菅野智之。同時又簽下擁有大聯盟生涯138勝紀錄的41歲先發右投手摩頓（Charlie Morton），2人薪水合計超過2800萬美元，但仍有美媒批評金鶯的補強力度無法打造能打敗洋基隊的陣容。

知名記者羅森索（Ken Rosenthal）在《The Athletic》撰文表示，金鶯需要一名能頂替塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）的投手。然而最後卻是找來了菅野與摩頓2位老將。羅森索說：「據說金鶯球隊仍計劃通過交易尋找先發投手，但可供選擇的空間越來越小。」

2021奪得塞揚獎的伯恩斯轉戰響尾蛇，金鶯因此飽受批評。 路透

伯恩斯最終與響尾蛇隊簽下6年總額2.1億美元的合約，金鶯無法挽留這位強投，造成先發輪值戰力的流失。羅森索質疑這樣的薪資花費，讓金鶯球迷對於擁有40億美元淨資產的新老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）的期望落空。

其他美國媒體也大肆批評，如金鶯隊媒《Birds Watcher》痛罵：「居然是2位下滑的老將來取代塞揚等級的伯恩斯。」而《Just BB》則寫道：「總管艾利亞斯（Mike Elias）說要圍繞年輕核心，但現在球隊反而在菅野與摩頓上砸了2800萬美元，這就是你口中的『大計畫』嗎？」