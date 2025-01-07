MLB／奉獻14季獲譽「隊魂」 大都會將退休「美國隊長」萊特背號

2018年退休，在大都會隊待了14個球季未曾轉隊的「美國隊長」萊特（David Wright）卸下戰袍已有6年多，而今天大都會宣布將在今年美國時間7月19日，退休這位傳奇球星的5號背號。

背號退休儀式將在當天對戰紅人隊賽前舉行，並讓萊特入主大都會名人堂。他在大都會14年生涯，繳出2成96打擊率、242轟、970分打點與196盜壘的成績，還入選過7次明星賽。

5️⃣ Forever



David Wright will have his No. 5 retired and be inducted into the Mets Hall of Fame on Saturday, July 19, presented by @nyphospital. 🧡💙 pic.twitter.com/VkikuSH181 — New York Mets (@Mets) 2025年1月6日

萊特也保有多項隊內紀錄，安打、二壘安打、上壘、打點和得分都是大都會最多，而全壘打數只略遜於僅次於「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的252轟排名隊史第2。值得一提的是史卓貝瑞的18號也於去年6月退休。

萊特的球員生涯從未轉隊，被譽為大都會「隊魂」。在獲悉背號將被退休後他也發表聲明，表示無法用言語表達對紐約與球迷的感謝，「我人生的一大成就就是擔綱隊長，感謝你們持續支持我，我等不及要在7月19日跟你們見面！」