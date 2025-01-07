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MLB／達比修有和菊池雄星過夜！「喝醉躺走廊」私密照流出

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星醉倒在地。截圖自達比修有X
菊池雄星醉倒在地。截圖自達比修有X

教士隊日本強投達比修有昨天在個人社群媒體，分享天使隊日籍左投菊池雄星醉倒在地上的糗照，引發網友們熱議。

達比修昨天貼出2張菊池的照片，一張是菊池拿著威士忌；另一張則是菊池躺在走廊上。達比修解釋，「去年年底我和菊池夫妻在旅行時一起吃飯，我們租的那間房子成為兩家人聚會的地方，氣氛熱鬧又開心，度過非常快樂的時光。菊池帶來的威士忌幾乎全是他自己喝完，最後喝到爛醉，找不到回家的Uber，只好在我們家過夜。」

達比修強調照片有經過菊池同意才發布，他和菊池平常都不喝酒，原本以為會是老婆們喝，結果反而都是他和菊池在喝。

達比修還透露兩人其實在這之前沒有交集，「據說菊池小學時就很支持我高中的比賽，他清楚記得當時狀況，這讓我很驚訝，我們聊很多關於訓練和營養的話題，學到不少東西。這天之前，我們在球場見面時頂多打招呼，私下幾乎沒交集。」

菊池雄星 達比修有

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