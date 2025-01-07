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MLB／洋基看上教士打擊王？ 名記者：目前看來不太適合

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基傳出將簽下阿拉斯補強二壘防區。 美聯社
洋基傳出將簽下阿拉斯補強二壘防區。 美聯社

資深記者帕桑（Jeff Passan）透露，洋基隊看上教士隊打擊王阿拉斯（Luis Arraez）。由於明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）並沒有續留洋基，洋基正考慮讓三壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）回歸本業，並與勒克斯（Gavin Lux）有過接觸。

大聯盟官網指出，因勒克斯甫被道奇隊交易至紅人隊確定與洋基無緣，因此阿拉斯被視為「托瑞斯的替補人選」，，如果交易真的談成，奇森姆將會繼續待在三壘。現年27歲的阿拉斯繳出200安加上3成14的打擊率，奪得國聯打擊、安打雙冠王，並可擔綱一、二壘防區。

洋基休賽季大肆補強，弗里德獲得8年2.18億美元大約，強打貝林傑也加盟。 美聯社
洋基休賽季大肆補強，弗里德獲得8年2.18億美元大約，強打貝林傑也加盟。 美聯社

不過知名記者海曼（Jon Heyman）今天在《X》上發文：「至少目前看來，阿拉耶茲並不適合洋基隊」，顯然這筆交易尚未成局。即使如此洋基休賽季仍補強有成，先以8年2.18億美元簽下弗里德（Max Fried），並交易來終結者威廉斯（Devin Williams），還有強打貝林傑（Cody Bellinger）與高史密特（Paul Goldschmidt）。

托瑞斯 阿拉斯

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