MLB／斷言朗希不會選道奇！ 美媒考量經濟效益分析最終落點

近期大聯盟自由市場中的大咖球星幾乎都已找到歸屬，而申請入札的「令和怪物」佐佐木朗希獎落何處外界持續關注。《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）在預測目前自由市場中球員們的最終去向時，直言朗希恐怕會因場外經濟效益因素不選擇道奇隊。

鮑登提到，先前包含道奇隊、教士隊、小熊隊、洋基隊、大都會隊、遊騎兵隊與巨人隊等7支球隊都曾與朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）和經紀公司在洛杉磯會面過，且其他球隊可能也有望加入競爭行列，不過鮑登認為，這7支球隊將會是朗希的最終選項。

鮑登分析，若朗希加入到期，鋒芒可能將會被2位日籍前輩奪去，有損他的經濟效益。 美聯社

儘管球界都認為朗希會加入道奇，跟大谷翔平與山本由伸共組日本軍團，不過鮑登並不這麼認為，他表示，由於朗希在短期內無法與球團爭取較高的薪水，在日本國內的代言就顯得重要，但朗希如果加盟道奇，會被2位日籍前輩的光芒掩蓋，削減他的代言機會。

鮑登還透露，巨人、遊騎兵與小熊也較無機會。而朗希從小喜歡的球員是待過洋基的田中將大，另外效力教士的達比修有對朗希也有著重要的影響力，因此鮑登認為朗希最終的選擇將會是這兩隊。