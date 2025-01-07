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MLB／道奇將二壘手勒克斯交易到紅人 金慧成有望扛先發
據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，道奇隊將主力二壘手勒克斯（Gavin Lux）交易到紅人隊，換回紅人農場第14名的外野手西羅塔（Mike Sirota）和選秀權。
道奇日前以「3+2」合約網羅韓職明星二壘手金慧成，使得內野人才充足，如今道奇選擇將勒克斯送往紅人。新賽季游擊預計由貝茲（Mookie Betts）鎮守，金慧成可望獲得先發二壘手位置。
現年27歲的勒克斯生涯大多數時間守二壘，還守過游擊、三壘和外野，2022年是道奇主戰二壘，2023年因傷整季報銷，去年傷癒復出原先被安排守游擊，但春訓時失誤太多，最終仍回到二壘防區。
勒克斯去年開季狀態不佳，但後61場比賽打擊率0.304，還有7發全壘打。勒克斯整季共出賽139場，累積10轟50打點，打擊率0.251，整體攻擊指數（OPS）0.703。
去年世界大賽第5戰8局上，勒克斯擊出追平比數的高飛犧牲打，幫助道奇最終擊敗洋基隊奪冠，這可能是他最後一次披上道奇戰袍擊球。
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