快訊

日男星吉澤亮喝到斷片！ 擅闖民宅「直接被報警抓走」

居民看到身影！毒犯受刑人越獄 矯正官員證實：應還在綠島

MLB／二刀流要復出了？大谷翔平在美私人練投畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。美聯社
大谷翔平。美聯社

以打者身分加盟道奇第一個球季，締造「50-50」54轟59盜神鬼紀錄，最終還助隊贏得世界大賽冠軍之後，讓球迷差點都忘了他也是一名投手；今年新球季大谷翔平可望以「二刀流」上場，於今天有美國網友上傳大谷翔平在美國私人練投的畫面流出，該網友分享大谷翔平在一所高中美式足球場投球，網友還興奮的說，「能想像嗎？大谷翔平正在投球，而你孩子也正在同一個場地投球、跑步。」

大谷翔平去年與洛杉磯道奇隊簽下7億美元10年合約，由於2023年手肘曾動刀下，於去年第一年球季只負責打者工作，甚至季後賽球隊仍堅持不讓他上場投球，但今年預期大谷翔平將恢復「二刀流」，讓各界相當關注此事，

由於大聯盟尚未開始春訓，球員只能私下練習，從大谷翔平動作來看，還只是熱身式的投球，並未達到真正投球的境界，但有訓練員在一旁觀察，不過，該畫面一出也令不少網友討論，都期待他新球季投球的表現，又會締造什麼怪物紀錄。

大聯盟通常在2月展開春訓，隨即展開熱身賽事，預期大谷翔平這一陣子都會進行私人訓練，日前他也宣布妻子田中真美子懷孕好消息。

相關新聞

MLB／二刀流要復出了？大谷翔平在美私人練投畫面曝光

以打者身分加盟道奇第一個球季，締造「50-50」54轟59盜神鬼紀錄，最終還助隊贏得世界大賽冠軍之後，讓球迷差點都忘了他也是一名投手；今年新球季大谷翔平可望以「二刀流」上場，於今天有美國網友上傳大谷翔

影／12強王牌投手林昱珉當兵去 談到老婆孩子露微笑全說了

中華隊王牌投手林昱珉人氣高，年僅21歲的他，一舉一動也引發關注，他今一早赴新北市民廣場報到準備服兵役。外界好奇當兵心情及...

影／除民政局小物外 林昱珉服役前赴超商買「這三樣」

中華隊王牌投手林昱珉今一早赴新北市民廣場報到準備服兵役，新北民政局於日前就先寄出公用電話卡及盥洗包等貼心小物，而他在上車...

MLB／中四日輪值考驗大 王貞治點出佐佐木朗希一項隱憂

「令和怪物」佐佐木朗希以23歲的年齡毅然決然要跨洋挑戰大聯盟，可說是引爆各隊的爭奪戰，日職全壘打王王貞治近日在TBS電視台的新年特別節目中談到佐佐木朗希的發展性，在肯定他投球能力的同時，也點出可能面臨

MLB／建議大谷翔平減少盜壘 專注挑戰單季73轟

道奇日籍巨星大谷翔平去年賽季締造了大聯盟史上首次「50轟50盜」壯舉，日本傳奇名將張本勳與軟銀會長王貞治近日在TBS電視特別節目中對於大谷的表現給予高度盛讚，兩人也鼓勵大谷翔平未來以打擊為重，全力挑戰

MLB／看好佐佐木朗希闖大聯盟 日職名將：有實力搶勝投王

23歲「令和怪物」佐佐木朗希今年將透過入札制度挑戰大聯盟，引發球界高度關注，他會加盟哪一支球隊同樣成為各方焦點。日職傳奇名將張本勳近日在TBS電視台的新年特別節目中，評價了佐佐木朗希的投球實力與未來發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。