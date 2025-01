MLB／二刀流要復出了？大谷翔平在美私人練投畫面曝光

以打者身分加盟道奇第一個球季,締造「50-50」54轟59盜神鬼紀錄,最終還助隊贏得世界大賽冠軍之後,讓球迷差點都忘了他也是一名投手;今年新球季大谷翔平可望以「二刀流」上場,於今天有美國網友上傳大谷翔平在美國私人練投的畫面流出,該網友分享大谷翔平在一所高中美式足球場投球,網友還興奮的說,「能想像嗎?大谷翔平正在投球,而你孩子也正在同一個場地投球、跑步。」

大谷翔平去年與洛杉磯道奇隊簽下7億美元10年合約,由於2023年手肘曾動刀下,於去年第一年球季只負責打者工作,甚至季後賽球隊仍堅持不讓他上場投球,但今年預期大谷翔平將恢復「二刀流」,讓各界相當關注此事,

由於大聯盟尚未開始春訓,球員只能私下練習,從大谷翔平動作來看,還只是熱身式的投球,並未達到真正投球的境界,但有訓練員在一旁觀察,不過,該畫面一出也令不少網友討論,都期待他新球季投球的表現,又會締造什麼怪物紀錄。

大聯盟通常在2月展開春訓,隨即展開熱身賽事,預期大谷翔平這一陣子都會進行私人訓練,日前他也宣布妻子田中真美子懷孕好消息。

Can you imagine? Shohei is tossing, and your boy is tossing and running in the same field. pic.twitter.com/a9rVKJhnOd