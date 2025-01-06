MLB／二刀流要復出了？大谷翔平在美私人練投畫面曝光
以打者身分加盟道奇第一個球季，締造「50-50」54轟59盜神鬼紀錄，最終還助隊贏得世界大賽冠軍之後，讓球迷差點都忘了他也是一名投手；今年新球季大谷翔平可望以「二刀流」上場，於今天有美國網友上傳大谷翔平在美國私人練投的畫面流出，該網友分享大谷翔平在一所高中美式足球場投球，網友還興奮的說，「能想像嗎？大谷翔平正在投球，而你孩子也正在同一個場地投球、跑步。」
大谷翔平去年與洛杉磯道奇隊簽下7億美元10年合約，由於2023年手肘曾動刀下，於去年第一年球季只負責打者工作，甚至季後賽球隊仍堅持不讓他上場投球，但今年預期大谷翔平將恢復「二刀流」，讓各界相當關注此事，
由於大聯盟尚未開始春訓，球員只能私下練習，從大谷翔平動作來看，還只是熱身式的投球，並未達到真正投球的境界，但有訓練員在一旁觀察，不過，該畫面一出也令不少網友討論，都期待他新球季投球的表現，又會締造什麼怪物紀錄。
大聯盟通常在2月展開春訓，隨即展開熱身賽事，預期大谷翔平這一陣子都會進行私人訓練，日前他也宣布妻子田中真美子懷孕好消息。
Can you imagine? Shohei is tossing, and your boy is tossing and running in the same field. pic.twitter.com/a9rVKJhnOd— JOY VAN (@JOYVAN0706) January 5, 2025
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