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影／除民政局小物外 林昱珉服役前赴超商買「這三樣」
中華隊王牌投手林昱珉今一早赴新北市民廣場報到準備服兵役，新北民政局於日前就先寄出公用電話卡及盥洗包等貼心小物，而他在上車前也利用洗手間時間赴超商買了麵包、運動飲料及薄荷糖。
新北民政局今早辦理補充兵入伍作業，並於新北市民廣場前集合，表定9時上車出發，林昱珉不到8時早早就到場，期間一舉一動也引發關注。有粉絲也是早早守候，利用空檔要簽名。
外界也關心服役前的相關準備措施。新北民政局表示，都有為役男準備公用電話卡及盥洗用具，讓役男入伍服役也能打電話與家人聯絡，並方便每日盥洗，而這些都已經在幾天前就先寄給役男。
入伍遊覽車共三台也一早就在市民廣場旁停等，上車出發前開放洗手間時間，林昱珉也利用時間在市府超商買了麵包、運動飲料及薄荷糖，並入坐第一輛遊覽車前往宜蘭服兵役，外界推測就是前往宜蘭金六結營區。
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