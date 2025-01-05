MLB／建議大谷翔平減少盜壘 專注挑戰單季73轟

道奇日籍巨星大谷翔平去年賽季締造了大聯盟史上首次「50轟50盜」壯舉，日本傳奇名將張本勳與軟銀會長王貞治近日在TBS電視特別節目中對於大谷的表現給予高度盛讚，兩人也鼓勵大谷翔平未來以打擊為重，全力挑戰大聯盟單季全壘打紀錄。

張本勳表示，大谷翔平應該減少盜壘次數，將更多精力投入到打擊上，追求更高的全壘打紀錄。「大谷真是一位了不起的選手，我期待他今年能超越日職的60轟紀錄與大聯盟的73轟紀錄。我相信他有能力做到。」

他更進一步指出：「盜壘會消耗大量體力，單季75次或76次的盜壘紀錄已有其他選手達成，我希望他能專注於打擊，全力挑戰這項偉大的紀錄。」

日職單季60轟紀錄是由巴倫汀（Wladimir Balentien）在2013年創下；大聯盟單季73轟紀錄則是邦茲（Barry Bonds）於2001年締造。

對於大谷翔平在2025年將重啟「二刀流」，王貞治表示充滿信心：「大谷一直以來都不負球迷的期待，我相信他在新賽季同樣能再度挑戰極限，繼續衝擊紀錄。」