MLB／看好佐佐木朗希闖大聯盟 日職名將：有實力搶勝投王

23歲「令和怪物」佐佐木朗希今年將透過入札制度挑戰大聯盟，引發球界高度關注，他會加盟哪一支球隊同樣成為各方焦點。日職傳奇名將張本勳近日在TBS電視台的新年特別節目中，評價了佐佐木朗希的投球實力與未來發展可能性。

張本勳在節目中坦言，佐佐木朗希的離開對日本職棒來說是「巨大的損失」，但他仍表示：「我希望他能加入像洋基或道奇這樣的名門球隊，未來10到15年，他具備在美國奪得最多勝的實力。」

張本勳也進一步分析佐佐木的技術優勢：「他的球速非常快，並擁有兩種大幅下墜的指叉球。一種用於搶好球數，另一種則用於三振打者。即便是精於纏鬥的日本打者面對他也很頭痛，而美國的打者在揮擊上相對更豪放，我相信他一定能拿下最多勝的頭銜。」

由於合約金額的限制，佐佐木朗希前進大聯盟可說是引發類似買彩卷的高度想像，經紀人沃夫（Joel Wolfe）即透露，目前已有超過20支球隊提出報價，其中至少7支球隊已與佐佐木朗希會面，包括大都會、洋基與道奇等大市場球隊。他的決定時間預計會落在2025年1月15日至1月23日之間。

張本勳直言，他更希望佐佐木朗希可以加入這些名門球隊，不僅能讓他在更高規格的環境中發揮實力，也有助於增加影響力。