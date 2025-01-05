快訊

大盤成台積電（2330）一人武林！陳重銘：「高含積量ETF」0052、006208、0050怎選？

別和家中其他餐具混在一起存放 專家分享牛排刀正確收納方式

疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝：一團巨大黑影

MLB／山本由伸差點錯過封王 羅伯茲透露道奇從拳手變街頭鬥士

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇總教練羅伯茲與山本由伸。 法新社
道奇總教練羅伯茲與山本由伸。 法新社

道奇隊拿下2024年世界大賽冠軍，總教練羅伯茲（Dave Roberts）在與日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹對談時，分享心路歷程，關鍵在於道奇全隊心態從「拳擊賽」切換到「街頭格鬥」，甚至透露山本由伸差點錯過封王時刻。

栗山英樹好奇，羅伯茲是在什麼時刻感覺到球隊有可能拿下冠軍？羅伯茲笑說：「到最後一個出局數時。」

道奇在世界大賽一開始拿下3連勝，然而第4戰輸球後，第5戰一開始又面臨0：5的落後，羅伯茲透露，當時預計讓山本由伸投第6戰，因此準備讓他先回到洛杉磯備戰，不過山本回答：「不要！我要留在（紐約）這裡。」

雖然道奇已經聽牌，但作為總教練必須思考到第6、7戰的可能性，也因此看到賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）開始發威時，羅伯茲心想：「這下麻煩了。」

然而道奇在5局上靠對手失誤，一口氣扳平比數，最終以7：6勝出奪冠，羅伯茲說：「那時候心中想的就是撲克場上說的『All In』。」

在第8局浮現1出局、一二壘有人危機時，羅伯茲上場關心已經投了3局的中繼投手崔南（Blake Treinen），但當下崔南說：「我能搞定。」他也成功解決了史丹頓（Giancarlo Stanton），羅伯茲再次猶豫是否該換投時，看到一壘手弗里曼（Freddie Freeman）比出「噓」的手勢，示意羅伯茲不要上場、讓崔南續投，結果最終崔南成功化解了危機。

栗山英樹詢問，在季後賽最初對教士隊系列賽是否為能夠奪冠的轉捩點？羅伯茲也坦言，球隊在那個系列賽收穫很多，「例行賽就像是拳擊賽，季後賽則是脫下拳套的街頭格鬥。」

羅伯茲表示，當時教士的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬恰多（Manny Machado）等人都是街頭鬥士型球員，而道奇的大谷翔平、山本由伸、弗里曼及貝茲（Mookie Betts）都還像是帶著拳套的職業拳擊手，「我們必須轉變為街頭鬥士，而我們也真的辦到了。」

山本由伸 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷從2棒打到1棒 羅伯茲透露貝茲說了什麼

MLB／大谷翔平投球解禁日有譜 羅伯茲笑談：他不會想休息

MLB／去年首爾行注意到金慧成 道奇教頭：那個二壘手最突出

MLB／接受道奇教頭建議！大谷翔平「新準備動作」原因曝光

相關新聞

MLB／大谷翔平投球解禁日有譜 羅伯茲笑談：他不會想休息

日本媒體「體育報知」安排執教過大谷翔平的兩位教頭進行對談，日本火腿首席棒球總管栗山英樹期待新球季再看到大谷二刀流，道奇隊...

MLB／大谷從2棒打到1棒 羅伯茲透露貝茲說了什麼

美職道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）與日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹對談，在「體育報知」報導中，兩人談論到...

MLB／山本由伸差點錯過封王 羅伯茲透露道奇從拳手變街頭鬥士

道奇隊拿下2024年世界大賽冠軍，總教練羅伯茲（Dave Roberts）在與日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹對談時，分享...

MLB／大谷翔平親自出面 金慧成壓線簽約加盟道奇

南韓26歲明星內野手金慧成動向出爐，他以3+2年合約前進道奇隊，決定搭上道奇的無敵艦隊，背後關鍵原因來自大谷翔平與他碰面...

MLB／前道奇先發受5隊青睞 官網分析金鶯高機率勝出

弗列爾提（Jack Flaherty）休賽季成為自由球員，雖然受到5支球隊青睞，但目前動向尚未明朗，大聯盟官方近期便撰文分析，並提到他有很大機率會被簽回前東家金鶯。 弗列爾提目前受到巨人、藍鳥、

MLB／英雄隊史輸出金慧成等5人挑戰大聯盟 入札金累積約15億

韓職培證英雄隊近年輸出5位好手到大聯盟，金慧成今天確定與道奇隊簽下「3+2」合約後，英雄有望透過這5人，總共進帳15.3億元入札金。 英雄隊史有姜正浩、朴炳鎬、金河成和李政厚成功透過入札制度挑戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。