MLB／前道奇先發受5隊青睞 官網分析金鶯高機率勝出
弗列爾提（Jack Flaherty）休賽季成為自由球員，雖然受到5支球隊青睞，但目前動向尚未明朗，大聯盟官方近期便撰文分析，並提到他有很大機率會被簽回前東家金鶯。
弗列爾提目前受到巨人、藍鳥、老虎、小熊和金鶯關注。至於為何如此搶手，文章點出主因，由於道奇並未提出合格報價，因此不需要以選秀籤作為籌碼，入手代價較低；而弗列爾提去年例行賽有回春跡象，10場先發戰績6勝2敗，繳出主投55.1局61K，防禦率3.58的優質成績，季後賽吃下不少局數也幫助道奇拿下世界冠軍，「CP值」相當高。
文章也近一步推測，在這些球隊中，以金鶯最有機會拿下弗列爾提，尤其在王牌伯恩斯（Corbin Burnes）出走後，球隊亟需補強先發陣容，因此更有網羅這位右投的迫切性，而他們已在今天先以一年1500萬美元簽下41歲的老將摩頓Charlie Morton）。
不過，弗列爾提過去曾在2023年短暫在金鶯待過半季，留下主投34.2局送42K，防禦率6.75的糟糕數據，也成為招募的一大疑慮。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言