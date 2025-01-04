MLB／前道奇先發受5隊青睞 官網分析金鶯高機率勝出

弗列爾提（Jack Flaherty）休賽季成為自由球員，雖然受到5支球隊青睞，但目前動向尚未明朗，大聯盟官方近期便撰文分析，並提到他有很大機率會被簽回前東家金鶯。

弗列爾提目前受到巨人、藍鳥、老虎、小熊和金鶯關注。至於為何如此搶手，文章點出主因，由於道奇並未提出合格報價，因此不需要以選秀籤作為籌碼，入手代價較低；而弗列爾提去年例行賽有回春跡象，10場先發戰績6勝2敗，繳出主投55.1局61K，防禦率3.58的優質成績，季後賽吃下不少局數也幫助道奇拿下世界冠軍，「CP值」相當高。

文章也近一步推測，在這些球隊中，以金鶯最有機會拿下弗列爾提，尤其在王牌伯恩斯（Corbin Burnes）出走後，球隊亟需補強先發陣容，因此更有網羅這位右投的迫切性，而他們已在今天先以一年1500萬美元簽下41歲的老將摩頓Charlie Morton）。

不過，弗列爾提過去曾在2023年短暫在金鶯待過半季，留下主投34.2局送42K，防禦率6.75的糟糕數據，也成為招募的一大疑慮。