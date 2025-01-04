MLB／英雄隊史輸出金慧成等5人挑戰大聯盟 入札金累積約15億

韓職培證英雄隊近年輸出5位好手到大聯盟，金慧成今天確定與道奇隊簽下「3+2」合約後，英雄有望透過這5人，總共進帳15.3億元入札金。

英雄隊史有姜正浩、朴炳鎬、金河成和李政厚成功透過入札制度挑戰大聯盟，金慧成成為隊史第5人。

據韓媒《My Daily》報導，英雄隊從前4人身上得到4220萬美元入札金，可透過金慧成3年1250萬美元保障合約，再拿250萬美元，如果合約後2年950萬都生效，英雄隊能再收142.5萬美元，目前已確定賺進4470萬美元，最多達4612萬美元（約15.3億台幣）。

英雄隊官方社群也發文祝福金慧成，「真心祝賀您進軍大聯盟，感謝您2017年到2024年在英雄隊展現的熱情，每一刻全力以赴的樣子總是讓人感動，這是不簡單的挑戰，您透過與結果一樣耀眼的努力過程，成功站上所有人夢寐以求的更大舞台。我們將永遠支持金慧成的新旅程，期待您提升韓職的地位。」